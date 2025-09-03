Ричмонд
Владимир Путин прибыл во Владивосток

Ближайшие два дня, 4 и 5 сентября, российский лидер проведет в Дальневосточном федеральном округе.

Президент России Владимир Путин завершил четырехдневную поездку в Китай и вернулся в страну. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Владивостока.

В ближайшие дни, 4 и 5 сентября, российский лидер будет работать в Дальневосточном федеральном округе. В его программе — совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса региона, а также встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Кроме того, Путин примет участие в десятом юбилейном Восточном экономическом форуме, который проходит под девизом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Главным событием форума станет пленарное заседание 5 сентября. Вместе с президентом России в нем примут участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Накануне пленарной сессии у Путина запланированы отдельные встречи с зарубежными делегатами форума.