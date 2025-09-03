Владимир Путин прибыл во Владивосток

В ближайшие дни, 4 и 5 сентября, российский лидер будет работать в Дальневосточном федеральном округе. В его программе — совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса региона, а также встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.