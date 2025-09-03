Ричмонд
Владимир Путин прилетел во Владивосток

Борт президента вернулся в Россию из Китая.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин по завершении четырехдневного официального визита в Китай вернулся в Россию. Борт номер один главы государства приземлился в аэропорту Владивостока.

4 и 5 сентября глава государства пробудет в Дальневосточном федеральном округе. Президент проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО. Графиком российского лидера также предусматривается отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее российский президент завершил официальный визит в Китай вечером в среду, 3 сентября, и вылетел во Владивосток, где пройдет ВЭФ-2025. Владимира Путина в аэропорту Шоуду в Пекине провожал Министр иностранных дел Китая Ван И и посол РФ в КНР Игорь Моргулов.