Фицо раскритиковал ЕС за игнорирование торжеств в Китае

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал большой ошибкой игнорирование Европейским союзом торжеств к годовщине окончания Второй мировой войны, которые состоялись в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.
«Считаю большой ошибкой, что главы государств и премьеры государств — членов Европейского союза проигнорировали сегодняшние торжества в Китае», — написал Фицо на своей странице в соцсети Facebook.
Словацкий премьер также к своей записи добавил видеообращение, в ходе которого он выразил сожаление, что высшие представители государств — членов Европейского союза не присутствовали «на таком глобальном событии». «Если они думали, что таким образом добьются изоляции китайского чествования победы во Второй мировой войне, то сильно просчитались, потому что если кто-то сегодня и был изолирован, то это Европейский союз», — отметил Фицо.
3 сентября Роберт Фицо принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, прошедших в Пекине. -0-