Фицо раскритиковал ЕС за игнорирование торжеств в Китае

Словацкий премьер также к своей записи добавил видеообращение, в ходе которого он выразил сожаление, что высшие представители государств — членов Европейского союза не присутствовали «на таком глобальном событии». «Если они думали, что таким образом добьются изоляции китайского чествования победы во Второй мировой войне, то сильно просчитались, потому что если кто-то сегодня и был изолирован, то это Европейский союз», — отметил Фицо.