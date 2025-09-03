Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саркози назвал слова Макрона об «угрозе» со стороны РФ исторической ошибкой

Экс-президент Франции считает, что Запад проигрывает политический конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro резко раскритиковал позицию действующего главы государства Эммануэля Макрона, который называет Россию главной угрозой для Европы.

«Мы называем РФ нашей главной угрозой и основным врагом. Это историческая ошибка! Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем РФ. Это огромный риск для Запада», — заявил Саркози.

Он также отметил, что западные страны проигрывают этот политический конфликт.

Кроме того, Саркози высказал мнение, что Украина уже не сможет одержать победу в текущем конфликте с Россией. При этом в дальнейшем Киев может понести ещё более серьёзные потери.

Ранее стало известно, что уровень доверия жителей Франции к Макрону упал до исторического минимума.