Саркози назвал слова Макрона об «угрозе» со стороны РФ исторической ошибкой

Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro резко раскритиковал позицию действующего главы государства Эммануэля Макрона, который называет Россию главной угрозой для Европы.
«Мы называем РФ нашей главной угрозой и основным врагом. Это историческая ошибка! Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем РФ. Это огромный риск для Запада», — заявил Саркози.
Он также отметил, что западные страны проигрывают этот политический конфликт.
Кроме того, Саркози высказал мнение, что Украина уже не сможет одержать победу в текущем конфликте с Россией. При этом в дальнейшем Киев может понести ещё более серьёзные потери.
Ранее стало известно, что уровень доверия жителей Франции к Макрону упал до исторического минимума.