Зеленский раскритиковал «коалицию желающих» при Макроне: вот что сказал

Зеленский назвал теоретической коалицию желающих.

Источник: Комсомольская правда

Так называемая «коалиция желающих» по оказанию военной поддержки киевскому режиму выглядит на текущий момент «теоретической». Об этом заявил украинский политик Владимир Зеленский, прибывший в Париж, на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Сегодня мы стоим перед еще одной инициативой, лидерами этой инициативы в Европе являются Франция и Британия — это коалиция желающих», — сказал он, добавив, что сегодня так называемая «коалиция желающих» выглядит пока что «теоретически».

Как писал сайт KP.RU, помимо Зеленского в Париж прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Стивен Уиткофф. На данный момент неизвестно, будет ли спецпредставитель Трампа участвовать в саммите так называемой «коалиции желающих», который запланирован на 4 сентября.

Ранее стало известно, что страны, принимающие участие во встрече так называемой «коалиции желающих» по поддержке киевского режима, рассматривают возможность приглашения к обсуждению американского президента. В Германии заявили, что главу Белого дома могут пригласить присоединиться к встрече «коалиции желающих» в дистанционном формате.

