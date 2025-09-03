Рыженков о ШОС: это площадка для усиления международного позиционирования Беларуси

«Для нас это прежде всего группа единомышленников, где есть очень много сегментов сотрудничества по разным отраслевым направлениям. От сельского хозяйства до промышленности, от общественных объединений до политических партий есть многоплановое сотрудничество по выработке общих комплексных решений, которые находят свое отображение во всех странах, — отметил министр. — Это для нас площадка для усиления нашего международного позиционирования, где мы можем общим голосом говорить от имени всей организации. Как показала итоговая политическая декларация (по итогам саммита ШОС в Тяньцзине. — Прим. БЕЛТА), интересы Беларуси полностью были там соблюдены и даже были продвинуты некоторые идеи политического характера».