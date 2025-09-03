Рыженков о ШОС: это площадка для усиления международного позиционирования Беларуси

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве площадки для усиления своего международного позиционирования. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в комментарии телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Для нас это прежде всего группа единомышленников, где есть очень много сегментов сотрудничества по разным отраслевым направлениям. От сельского хозяйства до промышленности, от общественных объединений до политических партий есть многоплановое сотрудничество по выработке общих комплексных решений, которые находят свое отображение во всех странах, — отметил министр. — Это для нас площадка для усиления нашего международного позиционирования, где мы можем общим голосом говорить от имени всей организации. Как показала итоговая политическая декларация (по итогам саммита ШОС в Тяньцзине. — Прим. БЕЛТА), интересы Беларуси полностью были там соблюдены и даже были продвинуты некоторые идеи политического характера».
Максим Рыженков обратил внимание, что к тем или иным предложениям одной Беларуси на международной арене могут не прислушаться. Но если это присутствует в заявлении, которое подписано Китаем, Индией, Россией и другими странами, то имеет уже совершенно иной политический вес.
Беларусь в ШОС: вдохновение «шанхайским духом» и путь вперед.
«И, конечно, для нас это отличная площадка для выработки решений на двустороннем треке. Президент приехал, не только выступил на ШОС, но и провел целую серию очень важных для развития экономики, финансовых отношений встреч со своими коллегами практически из всех стран, присутствовавших на этом саммите», — добавил Максим Рыженков.
Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 августа — 1 сентября принял участие в саммите ШОС. Мероприятие прошло в китайском Тяньцзине с участием почти трех десятков мировых лидеров и глав международных организаций. -0-
