AFP: Трамп имел ввиду телефонный разговор с Зеленским, а не Путиным

Разговор Трампа с украинским политиком должен пройти в четверг, 4 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, ранее анонсируя телефонный звонок, имел в виду разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а не с российским лидером Владимиром Путиным. С таким утверждением выступило агентство France-Presse со ссылкой на представителя администрации главы Белого дома.

«Президент Трамп имел в виду Зеленского», — приводит издание слова неназванного американского чиновника.

По данным агентства, разговор Трампа с украинским политиком состоится в четверг, 4 сентября.

Как писал сайт KP.RU, 3 сентября американский президент анонсировал телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни. По словам республиканца, в ходе этой беседы он намерен определиться с шагами в отношении России и Украины.

Кроме того, Трамп заявил, что не будет делать каких-либо заявлений для российского лидера и оставляет право выбора за ним в контексте украинского урегулирования.

