Трамп отверг утверждения об отсутствии мер воздействия на Россию

Лидер США Дональд Трамп резко отреагировал на слова журналиста о том, что он не предпринимает никаких действий для того, чтобы повлиять на Россию для урегулирования украинского конфликта.
«Откуда вы знаете, что нет никаких действий? Когда вы говорите, что не было предпринято действий, думаю, вам нужно искать новую работу» — обратился он к репортеру на встрече в Белом доме с лидером Польши Каролем Навроцким.
В качестве примера Трамп напомнил о «введении вторичных санкций в отношении Индии», которые якобы стоили «сотни миллиардов долларов» России. При этом президент США заявил, что «еще не приступил ко второй фазе или к третьей».
Ранее стало известно, что Трамп ввёл дополнительную пошлину в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти. Заместитель министра иностранных дел Индии Дамму Рави сообщил, что на фоне повышения тарифов США Нью-Дели ищет новые рынки для экспорта.