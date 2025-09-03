Белый дом: Трамп имел ввиду Зеленского, говоря о скором созвоне с Путиным

Власти США внесли ясность, заявив, что слова президента США Дональда Трампа, относительно ситуации на Украиной, касались намеченного телефонного разговора с Владимиром Зеленским, а не с российским президентом Владимиром Путиным.
По сообщениям Reuters и Agence France-Presse, представитель пресс-службы Белого дома позже проинформировал журналистов, что американский лидер имел в виду именно Зеленского.
Предполагается, что этот телефонный разговор состоится 4 сентября.
Трамп неоднократно затрагивал тему развития ситуации вокруг Украины, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Овальном кабинете Белого дома.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше