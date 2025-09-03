ООН: не менее 21 тыс. детей стали инвалидами из-за действий Израиля в Газе

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 21 тыс. детей в секторе Газа получили инвалидность в результате военных действий Израиля в палестинском анклаве, сообщает ТАСС со ссылкой на данные экспертов Комитета ООН по правам инвалидов.
Согласно их сведениям, порядка 40,5 тыс. детей в Газе при этом получили «травмы, имеющие отношение к войне». Отмечается, что с 7 октября 2023 года по 21 августа 2025 года более 157 тыс. жителей Газы получили травмы, причем более 25% из них рискуют остаться инвалидами на всю жизнь.
По последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 63 тыс., более 161 тыс. получили ранения, еще 367 местных жителей, в том числе 131 ребенок, умерли от голода. -0-