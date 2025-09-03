ООН: не менее 21 тыс. детей стали инвалидами из-за действий Израиля в Газе

Согласно их сведениям, порядка 40,5 тыс. детей в Газе при этом получили «травмы, имеющие отношение к войне». Отмечается, что с 7 октября 2023 года по 21 августа 2025 года более 157 тыс. жителей Газы получили травмы, причем более 25% из них рискуют остаться инвалидами на всю жизнь.