Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Стоит рядом и ничего не делает»: Владимир Путин в шутку назвал Пескова лентяем

Путин о Пескове на пресс-конференции: «Лентяй, не хочет работать».

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае в шутку назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем. Ранее глава государства выступил перед журналистами, которые собрались на лужайке перед государственной резиденцией «Дяоюйтай» в Пекине, чтобы задать российскому лидеру вопросы по итогам его визита в КНР. Во время мероприятия Песков несколько раз сообщал представителям СМИ, что следующий вопрос, заданный президенту, станет заключительным. Однако журналисты продолжали общение с Путиным.

Вскоре Песков обратился непосредственно к российскому лидеру, отметив, что пресс-конференция и озвученные на ней вопросы могут продолжаться еще долго. После этого Путин отметил для представителей СМИ, что мероприятие «сейчас будет заканчиваться», однако прокомментировал и ремарку Пескова в шутливой манере.

«Не хочет работать. Ничего не делает, стоит рядом, и то ленится», — с шуткой отметил президент, комментируя работу пресс-секретаря.

Это не первый раз, когда глава государства позволяет себе подобные шутливые комментарии в сторону Пескова. Так, Путин в шутку попросил журналистов не слушать пресс-секретаря, комментируя заявления Пескова о времени разговора президента России с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом в марте 2025 года.

«Не слушайте его, у него работа такая», — пошутил тогда российский лидер, говоря о Пескове.

Тогда Путин посещал съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, после чего у него должен быть состояться телефонный разговор с Трампом. Однако по окончанию выступления главы государства расписание президента немного сдвинулось, о чем стал переживать президент РСПП Александр Шохин, помня заявление Пескова о планах по контактам с США.

Напомним, что визит Владимира Путина в Китай завершился в среду, 3 сентября. Пресс-конференция, которая прошла в резиденции «Дяоюйтай», длилась 49 минут. В ходе выступления глава государства подвел итоги участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и двусторонних переговоров с рядом зарубежных лидеров.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше