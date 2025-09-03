«Стоит рядом и ничего не делает»: Владимир Путин в шутку назвал Пескова лентяем

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае в шутку назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем. Ранее глава государства выступил перед журналистами, которые собрались на лужайке перед государственной резиденцией «Дяоюйтай» в Пекине, чтобы задать российскому лидеру вопросы по итогам его визита в КНР. Во время мероприятия Песков несколько раз сообщал представителям СМИ, что следующий вопрос, заданный президенту, станет заключительным. Однако журналисты продолжали общение с Путиным.
Вскоре Песков обратился непосредственно к российскому лидеру, отметив, что пресс-конференция и озвученные на ней вопросы могут продолжаться еще долго. После этого Путин отметил для представителей СМИ, что мероприятие «сейчас будет заканчиваться», однако прокомментировал и ремарку Пескова в шутливой манере.
«Не хочет работать. Ничего не делает, стоит рядом, и то ленится», — с шуткой отметил президент, комментируя работу пресс-секретаря.
Это не первый раз, когда глава государства позволяет себе подобные шутливые комментарии в сторону Пескова. Так, Путин в шутку попросил журналистов не слушать пресс-секретаря, комментируя заявления Пескова о времени разговора президента России с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом в марте 2025 года.
«Не слушайте его, у него работа такая», — пошутил тогда российский лидер, говоря о Пескове.
Тогда Путин посещал съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, после чего у него должен быть состояться телефонный разговор с Трампом. Однако по окончанию выступления главы государства расписание президента немного сдвинулось, о чем стал переживать президент РСПП Александр Шохин, помня заявление Пескова о планах по контактам с США.
Напомним, что визит Владимира Путина в Китай завершился в среду, 3 сентября. Пресс-конференция, которая прошла в резиденции «Дяоюйтай», длилась 49 минут. В ходе выступления глава государства подвел итоги участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и двусторонних переговоров с рядом зарубежных лидеров.