«Стоит рядом и ничего не делает»: Владимир Путин в шутку назвал Пескова лентяем

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае в шутку назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем. Ранее глава государства выступил перед журналистами, которые собрались на лужайке перед государственной резиденцией «Дяоюйтай» в Пекине, чтобы задать российскому лидеру вопросы по итогам его визита в КНР. Во время мероприятия Песков несколько раз сообщал представителям СМИ, что следующий вопрос, заданный президенту, станет заключительным. Однако журналисты продолжали общение с Путиным.