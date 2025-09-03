Госдеп США: Трамп готовится объявить войну наркотеррористам

Президент США Дональд Трамп готовится начать войну с организациями «наркотеррористов». Об этом на пресс-конференции в ходе визита в Мексику заявил американский госсекретарь Марко Рубио, прокомментировав уничтожение судна с наркотиками в Карибском море.
«Соединенные Штаты собираются начать войну с наркотеррористическими организациями», — сообщил он, комментируя уничтожение судна с наркотиками в Карибском море.
Глава госдепа отметил, что указанное судно направлялось в США.
Рубио подчеркнул, что США все больше обеспокоены использованием у наркокартелями беспилотников, которые, по оценке Вашингтона, «несут угрозу государствам и силам безопасности».
Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп готов задействовать «каждый элемент американской мощи», чтобы остановить поток запрещенных веществ на территорию США и привлечь виновных в этом к ответственности.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил американцев о росте мощи колумбийских наркокартелей в Латинской Америке.