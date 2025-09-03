Макрон: европейцы завершили подготовку гарантий безопасности для Украины

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Киева завершена. Об этом информирует ТАСС.
«Мы, европейцы, готовы дать гарантии безопасности Украине и украинцам в день, когда мир будет подписан», — сказал Макрон перед встречей с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X. «Подготовительная работа завершена», — отметил президент Франции.
Макрон заявил, что в «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву, созданной по инициативе Парижа и Лондона, принимают участие 35 стран. 4 сентября состоится заседание этой коалиции. После его завершения европейские лидеры намерены провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. -0-