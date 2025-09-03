Макрон сообщил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

«Мы, европейцы, готовы дать гарантии безопасности Украине и украинцам в день, когда мир будет подписан», — сообщил Макрон перед встречей с Владимиром Зеленским в Париже. Его выступление транслировалось в социальной сети X* на странице Елисейского дворца. «Подготовительная работа завершена», — отметил он.