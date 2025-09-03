Подготовка пакета гарантий безопасности для Киева завершена, заявил французский лидер Эмманюэль Макрон.
«Мы, европейцы, готовы дать гарантии безопасности Украине и украинцам в день, когда мир будет подписан», — сообщил Макрон перед встречей с Владимиром Зеленским в Париже. Его выступление транслировалось в социальной сети X* на странице Елисейского дворца. «Подготовительная работа завершена», — отметил он.
Президент Франции также упомянул, что в коалицию стран, оказывающих помощь Киеву, инициаторами создания которой выступили Париж и Лондон, входят 35 государств. 4 сентября состоится онлайн-конференция этой коалиции. По завершении конференции лидеры европейских стран планируют провести телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее, 30 августа, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что деятельность «коалиции желающих» направлена на срыв позитивных тенденций в процессе украинского урегулирования, которые были достигнуты в результате российско-американских контактов.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.