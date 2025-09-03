США приостановили подписание соглашения о безвизовом режиме с Аргентиной

Министерство внутренней безопасности США приостановило процесс подписания соглашения о безвизовом режиме с Аргентиной. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По их данным, решение ведомства стало неожиданностью для аргентинской делегации, которая направлялась в Вашингтон для заключения документа. В МВБ отметили, что соглашение пока невозможно подписать из-за отсутствия одной из необходимых виз и коррупционного скандала, связанного с президентом страны Хавьером Милеем. Американские власти выражают обеспокоенность этой ситуацией, однако ранее не делились своими сомнениями с Буэнос-Айресом.
Отмечается, что в июле глава МВБ Кристи Ноэм подписала соглашение о намерениях с Аргентиной без согласования с госсекретарем США Марко Рубио. По условиям сделки, Буэнос-Айрес обязался заменить китайские программные и аппаратные системы на американские, однако Госдеп настаивал также на обсуждении вопросов, связанных с коррупцией.
Представитель министерства отказался комментировать несогласованность действий внутри ведомства или отсутствие подписи, но подчеркнул, что США не отказываются от дальнейшего сотрудничества с Аргентиной.