Навроцкий заявил, что Трамп пообещал гарантии безопасности Польши

Президент США Дональд Трамп пообещал гарантии безопасности Польше. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий журналистам в Вашингтоне после встречи с главой Белого дома.
«Президент Дональд Трамп, что меня особо радует, дал гарантию безопасности Польши», — сказал политик.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее республиканец заявил, что США могут увеличить численность своего военного контингента на территории Польши при желании властей республики. По словам Трампа, уже находящийся на территории Польши американский военный контингент продолжит находиться в республике.
Напомним, 3 сентября Навроцкий отправился с первым зарубежным визитом в Вашингтон, где у него были запланированы переговоры с американским президентом. Стороны планировали обсудить укрепление обороноспособности и энергетического суверенитета Польши, а также вопросы по украинскому кризису.