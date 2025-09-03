Навроцкий заявил, что Трамп пообещал гарантии безопасности Польши

Напомним, 3 сентября Навроцкий отправился с первым зарубежным визитом в Вашингтон, где у него были запланированы переговоры с американским президентом. Стороны планировали обсудить укрепление обороноспособности и энергетического суверенитета Польши, а также вопросы по украинскому кризису.