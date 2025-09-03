Трамп уверен, что Маск вернется в Республиканскую партию

5 июля Маск объявил, что создаст политическую партию по итогам голосования в X. Целью создания партии бизнесмен провозгласил «возвращение свободы». В голосовании приняли участие более 1,2 млн пользователей соцсети. За создание новой партии высказались 65,4%. Маск 6 июля подал заявку на регистрацию политической партии в Федеральную избирательную комиссию США (FEC), она должна была получить название «Америка» (America Party, AMEP). Позднее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Маск приостановил создание партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии США. Издание указывало, что Маск рассматривает возможность использования своих финансовых ресурсов для поддержки действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.