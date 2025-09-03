Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск рассказал о разногласиях с Навроцким почти по всем вопросам

Глава польского правительства заявил, что попросил президента показать Трампу единство польского руководства.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что практически по всем ключевым вопросам не согласен с новым президентом страны Каролем Навроцким. Об этом он сообщил на международной выставке оборонной промышленности, пишет телеканал TVN24.

По его словам, он обратился к главе государства с просьбой продемонстрировать президенту США Дональду Трампу сплочённость Польши в вопросах безопасности, внешней политики и взаимодействия с Вашингтоном.

«Мы расходимся почти по каждому вопросу, спорим, ссоримся. Это и есть демократия, однако в этих вопросах мы обязаны быть едины», — рассказал Туск.

3 сентября стало известно, что Навроцкий отправляется в свой первый зарубежный визит в США.

Ранее новый польский президент Навроцкий предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символики. Также он наложил вето на закон о пособиях для неработающих граждан Украины.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше