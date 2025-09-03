Туск рассказал о разногласиях с Навроцким почти по всем вопросам

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что практически по всем ключевым вопросам не согласен с новым президентом страны Каролем Навроцким. Об этом он сообщил на международной выставке оборонной промышленности, пишет телеканал TVN24.
По его словам, он обратился к главе государства с просьбой продемонстрировать президенту США Дональду Трампу сплочённость Польши в вопросах безопасности, внешней политики и взаимодействия с Вашингтоном.
«Мы расходимся почти по каждому вопросу, спорим, ссоримся. Это и есть демократия, однако в этих вопросах мы обязаны быть едины», — рассказал Туск.
3 сентября стало известно, что Навроцкий отправляется в свой первый зарубежный визит в США.
Ранее новый польский президент Навроцкий предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символики. Также он наложил вето на закон о пособиях для неработающих граждан Украины.