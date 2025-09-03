Российская Федерация в настоящее время находится в своей лучше форме. Об этом заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.
«Давайте будем честны: Россия абсолютно ничего не потеряла. Сейчас она находится в своей лучшей форме, чем когда-либо», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.
Говоря о положении России в вооруженном конфликте на Украине, Макгрегор подчеркнул, что Москва абсолютно ничего не потеряла, чего нельзя сказать о Киеве и его европейских союзниках.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Министерства обороны России, что ВС РФ достигли успехов в зоне специальной военной операции на Украине. Как отметили представители ведомства, российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по ВПК Украины в ночь на 3 сентября 2025 года. В ходе боевых действий все назначенные объекты были поражены.