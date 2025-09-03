При сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне 15 человек погибли, 20 пострадали

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек погибли и около 20 получили ранения в результате схода с рельсов в центре Лиссабона фуникулера Elevador da Glória, одного из символов столицы Португалии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на газету Vanguardia.