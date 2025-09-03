Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне 15 человек погибли, 20 пострадали

По сведениям очевидцев, фуникулер потерял управление и врезался в здание с «огромной силой».

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек погибли и около 20 получили ранения в результате схода с рельсов в центре Лиссабона фуникулера Elevador da Glória, одного из символов столицы Португалии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на газету Vanguardia.

«Сход с рельсов фуникулера в Лиссабоне днем в среду привел как минимум к 15 погибшим и 20 раненым. Авария произошла с Elevador da Glória — одним из символов португальской столицы», — пишет издание.

По сведениям очевидцев, фуникулер потерял управление и врезался в здание с «огромной силой».

Как сообщили представители пожарной службы местным СМИ, причиной аварии стал оторвавшийся трос в конструкции фуникулера. Последнее техническое обслуживание он прошел в сентябре 2024 года. -0-