Поездка президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировала, что глобальная изоляция российского лидера невозможна, заявил бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии Харри ван Боммел в интервью РИА Новости.
Он отметил, что хотя Европа хотела бы видеть изоляцию Путина, на деле ситуация выглядит иначе. По мнению ван Боммела, пока европейские лидеры обсуждают текущие события, мировые лидеры в Китае сосредотачиваются на перспективе развития мировой экономики на 10−20 лет вперед.
«Пока в Европе обсуждают, что произошло вчера, что произойдет сегодня и что может произойти завтра, мы видим, что мировые лидеры обсуждают будущее мировой экономики через 10, 20 лет», — заявил Харри ван Боммел.
Бывший парламентарий также подчеркнул, что участники встреч в рамках Шанхайской организации сотрудничества демонстрируют лучшее понимание будущего глобальных процессов, чем европейские лидеры.
Ранее Путин отметил, что торжественные мероприятия в Пекине, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, прошли на высоком уровне и были организованы блестяще.