Хуситы заявили о втором за день ракетном ударе, нанесенном по территории Израиля

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» второй раз за день атаковали территорию Израиля. Очередной удар был нанесен «гиперзвуковой баллистической ракетой» по объекту в районе Иерусалима, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа. Об этом сообщает ТАСС.
«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой “Палестина-2” чувствительный объект противника к западу от оккупированного Иерусалима. Операция успешно достигла своей цели», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.-0-