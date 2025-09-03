Ричмонд
Хуситы заявили о втором за день ракетном ударе, нанесенном по территории Израиля

«Операция успешно достигла своей цели», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» второй раз за день атаковали территорию Израиля. Очередной удар был нанесен «гиперзвуковой баллистической ракетой» по объекту в районе Иерусалима, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа. Об этом сообщает ТАСС.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой “Палестина-2” чувствительный объект противника к западу от оккупированного Иерусалима. Операция успешно достигла своей цели», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.-0-