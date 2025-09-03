Ричмонд
Навроцкий: Трамп дал гарантию безопасности Польши

Президент Польши рассказал об итогах встречи с лидером США в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп дал гарантию безопасности Польши, в том числе за счет увеличения военного контингента США в стране, заявил польский лидер Кароль Навроцкий.

«Президент Дональд Трамп, что меня особо радует, дал гарантию безопасности Польши», — сказал он во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Навроцкий рассказал, что в Белом доме во время переговоров делегаций в полном составе с Трампом и министрами обсуждалось расширение присутствия американских военнослужащих в Польше.

«Гарантии безопасности прозвучали и на открытой встрече, и на встрече делегаций в полном составе, прозвучали мощно и однозначно», — сказал президент Польши.

Напомним, в феврале на тот момент президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить на своей территории подразделения армии Соединенных Штатов, которые в данное время находятся в Германии, если Вашингтон примет решение вывести их из ФРГ.

