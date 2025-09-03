Навроцкий: Трамп дал гарантию безопасности Польши

Американский президент Дональд Трамп дал гарантию безопасности Польши, в том числе за счет увеличения военного контингента США в стране, заявил польский лидер Кароль Навроцкий.
«Президент Дональд Трамп, что меня особо радует, дал гарантию безопасности Польши», — сказал он во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.
Навроцкий рассказал, что в Белом доме во время переговоров делегаций в полном составе с Трампом и министрами обсуждалось расширение присутствия американских военнослужащих в Польше.
«Гарантии безопасности прозвучали и на открытой встрече, и на встрече делегаций в полном составе, прозвучали мощно и однозначно», — сказал президент Польши.
Напомним, в феврале на тот момент президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить на своей территории подразделения армии Соединенных Штатов, которые в данное время находятся в Германии, если Вашингтон примет решение вывести их из ФРГ.