Посольство РФ: Лондону стоит отказаться от обвинений в похищении детей с Украины

Посольство РФ призвало Британию отказаться от обвинений в адрес России о якобы похищении украинских детей.

Источник: Комсомольская правда

Руководству Великобритании стоит отказаться от обвинений в адрес России о якобы похищении украинских детей. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Лондоне.

«Призываем британские власти впредь воздерживаться от голословных обвинений и не мешать работе по защите прав и интересов несовершеннолетних», — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном после введения новых санкций Британии в отношении РФ.

Представители посольства подчеркнули, что приоритетом для России является здоровье и благополучие детей, жизни которых были спасены при эвакуации из зоны вооруженного конфликта. В дипмиссии также заявили, что уполномоченные по правам ребенка в РФ в настоящий момент ведут работу по воссоединению украинских детей с их семьями.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала клеветой заявления Запада о якобы насильственном перемещении украинских детей на территорию России.

