Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов объяснил, станет ли Германия требовать компенсации с участников диверсии против российско-немецких газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». После того, как были названы имена конкретных исполнителей, такие предложения стали звучать в бундестаге.
А недавно депутат Комитета по экономике и энергетике бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что стоит правительству стоит потребовать компенсацию, но вряд ли кабинет канцлера решится на этот шаг. И, скорее всего, продолжит «поддержку Украины любой ценой».
Сенатор Климов отметил, что эта тема опасна для Берлина, так как он может «выйти на самого себя».
— Правительственные круги Германии участвовали в данном преступлении. По крайней мере, помогали заметать следы организаторов и участников, — говорит сенатор Ридусу.
Андрей Климов отметил, что диверсия была организована командой Байдена при помощи британцев, скандинавов и немцев.
— Предыдущий канцлер Шольц прямо прикрывал всю эту затею, — заявил Климов.
Юридически Германия имеет право требовать компенсации, так как тоже понесли огромные убытки. Но получить с Украины нечего, Киев тоже живет на заемные деньги.
Ранее, эксперты сообщали, что нитки «Северных потоков» будут восстановлены в ближайшее время.