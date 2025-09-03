Посольство РФ призвало Лондон воздержаться от обвинения в похищении детей

Российское посольство в Лондоне призвало власти Великобритании прекратить распространять ложные сведения о якобы насильственном перемещении украинских детей в Россию. Заявление появилось после того, как Лондон ввел новый пакет санкций против Москвы, сославшись на эту тему как одно из оснований для ограничительных мер.
В дипмиссии подчеркнули, что забота о безопасности и благополучии детей всегда была приоритетом. По словам представителей посольства, эвакуация несовершеннолетних проводилась исключительно для спасения их жизней в зоне боевых действий. Сейчас дети находятся в безопасности, а уполномоченные по правам ребенка продолжают работу над их воссоединением с семьями.
Посольство также обвинило британскую сторону в использовании недостоверной информации. В заявлении отмечается, что Лондон ссылается на неподтвержденные данные о «насильственном перемещении» 19,5 тысячи детей, хотя официально подтвержден список лишь из 339 несовершеннолетних, представленный Киевом в ходе переговоров в Стамбуле в июне 2022 года.
При этом около 30% сведений из этого списка не подтвердились: многие дети либо никогда не находились в России, либо уже достигли совершеннолетия, либо вернулись к своим семьям.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в обсуждении детской темы в контактах России и Украины отправной точкой должен стать тот факт, что никаких похищенных Россией украинских детей нет.