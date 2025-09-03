Посольство РФ призвало Лондон воздержаться от обвинения в похищении детей

В дипмиссии подчеркнули, что забота о безопасности и благополучии детей всегда была приоритетом. По словам представителей посольства, эвакуация несовершеннолетних проводилась исключительно для спасения их жизней в зоне боевых действий. Сейчас дети находятся в безопасности, а уполномоченные по правам ребенка продолжают работу над их воссоединением с семьями.