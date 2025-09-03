Великобритания выделила на военную поддержку Украины свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счёт прибыли от замороженных российских активов.
По данным Минобороны страны, эти средства направлены на поставку сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, нескольких сотен зенитных ракет, а также на обеспечение запчастями и техническое обслуживание ранее переданной техники.
Министр обороны Джон Хили во время визита в Киев сообщил, что в настоящее время проводится проверка боеготовности подразделений, которые могут быть направлены на Украину в случае наступления перемирия.
Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Европа демонстрирует свою глупость, бесполезность и бессилие, требуя выплатить Киеву часть замороженных активов РФ.