Украина не откроет границы для мужчин сразу после отмены военного положения

Украинские власти не планируют сразу открывать границы для мужчин после завершения военного положения. Как пояснил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, запрет на выезд сохранится на период так называемого «переходного этапа», прежде чем ситуация стабилизируется.
В интервью YouTube-каналу Новости Live Подоляк отметил, что после окончания военного положения наступит краткий промежуточный период, за которым последует возвращение к обычным политическим процессам, включая избирательный цикл и полное открытие границ. На данный момент проведение выборов в стране невозможно из-за действующего военного режима.
Ранее, 2 сентября, замглавы офиса президента Павел Палиса подчеркнул, что даже в случае установления режима прекращения огня власти намерены продолжить мобилизацию и поддерживать готовность к обороне страны.
Ранее сообщалось, что за первые сутки с момента снятия запрета на пересечение границы с Украины выехало 11 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Местные СМИ сообщали об очередях на выезде из страны в Польшу, Венгрию и Молдавию.