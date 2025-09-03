Украина не откроет границы для мужчин сразу после отмены военного положения

Ранее сообщалось, что за первые сутки с момента снятия запрета на пересечение границы с Украины выехало 11 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Местные СМИ сообщали об очередях на выезде из страны в Польшу, Венгрию и Молдавию.