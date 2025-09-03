Навроцкий заявил о намерениях США предоставить Польше дополнительные гарантии безопасности

«Во время переговоров делегаций в полном составе мы даже обсуждали с президентом США Дональдом Трампом и министрами расширение присутствия американских военнослужащих в Польше, что меня особенно радует. С завтрашнего дня министр Хегсет (шеф Пентагона Пит Хегсет. — Прим. ТАСС), в соответствии с решением президента Трампа, и министр Ценкевич (глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценкевич. — Прим. ТАСС), в соответствии с моим решением, будут готовить предложения, которые, несомненно, станут благоприятными для Польши», — сказал Навроцкий во время пресс-конференции для польских СМИ, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.