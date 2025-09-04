Ричмонд
СМИ: в Нидерландах задержан подросток по подозрению в причастности к серии взрывов в Амстердаме

По информации телеканала, задержанный пытался привести детонатор в действие у одного из зданий, однако взрыва не произошло.

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Амстердама в ночь на среду задержала 14-летнего подростка после обнаружения взрывного устройства на одной из улиц города, где за последнюю неделю произошла серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NOS.

По информации телеканала, задержанный пытался привести детонатор в действие у одного из зданий, однако взрыва не произошло. На место была вызвана Служба разминирования Минобороны Нидерландов, специалисты которой изъяли опасный предмет.

Как напоминает вещательная корпорация, на этой улице с конца прошлой недели уже произошло три взрыва. Они повлекли за собой исключительно локальные возгорания, в результате которых никто не пострадал.

Муниципалитет Амстердама, в свою очередь, сообщил о решении установить камеры наблюдения в районе этой улицы сроком на месяц. -0-