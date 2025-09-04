СМИ: в Нидерландах задержан подросток по подозрению в причастности к серии взрывов в Амстердаме

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Амстердама в ночь на среду задержала 14-летнего подростка после обнаружения взрывного устройства на одной из улиц города, где за последнюю неделю произошла серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NOS.