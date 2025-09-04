Стоимость электроэнергии в Украине будет ежегодно дорожать, повышение составит до 20%

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на электроэнергию для украинцев с 2026 года будут расти ежегодно на 10−20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Министерства экономики страны.
Согласно документам, которые были представлены на заседании правительства, на 2026−2028 годы прогнозируется ежегодный рост цен на электроэнергию для бытовых потребителей на 15% плюс-минус 5%.
В конце августа Государственная служба статистики Украины впервые с 2022 года опубликовала данные о задолженности населения по жилищно-коммунальным услугам, долги превысили $2,5 млрд.
В Украине в 2023 году тарифы на коммунальные услуги в целом выросли на 12,8%, а в 2024 году — на 18,9%. С начала 2024 года в стране отменили мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг и начисление пени за долги, который действовал с марта 2022 года. -0-