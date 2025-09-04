В ХАМАС заявили о готовности отпустить всех заложников в рамках всеобъемлющей сделки

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС объявило, что готово отпустить всех удерживаемых в секторе Газа заложников в рамках всеобъемлющей сделки с Израилем, которая должна будет включать в себя полное прекращение боевых действий в анклаве. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ХАМАС, передает ТАСС.
«ХАМАС подтверждает, что готов перейти к реализации всеобъемлющей сделки, в рамках которой освободит всех заложников в обмен на согласованное число палестинских заключенных. Данное соглашение должно будет также включать в себя прекращение войны в Газе и выход оттуда израильских военных», — говорится в сообщении. -0-