Власти Израиля: обещание ХАМАС освободить заложников является пропагандой

Израиль настаивает на полном разоружении ХАМАС и демилитаризации сектора Газа.

Источник: Аргументы и факты

Израильские власти расценили заявление движения ХАМАС о готовности освободить заложников как пропагандистский шаг, не несущий новых предложений.

Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Власти подчеркнули, что боевые действия могут быть завершены только при выполнении условий, утверждённых израильским военно-политическим кабинетом. Среди них — освобождение всех удерживаемых заложников, разоружение ХАМАС, демилитаризация сектора Газа, установление контроля Израиля над безопасностью в регионе и создание альтернативного гражданского управления в анклаве.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь вооруженного крыла палестинского движения ХАМАС «Аль-Кассам» Абу Убейда погиб в результате удара Израиля по сектору Газа.

