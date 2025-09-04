CNN: Си, Путин и Ким Чен Ын в Пекине показали единство против Запада

CNN отметило, что совместное появление Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына на красной дорожке в Пекине стало символом их демонстративного единства в противостоянии Западу.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала встречу лидеров России, Китая, Ирана и КНДР как вызов существующему мировому порядку и призвала Европу к выработке ответных мер на складывающуюся ситуацию.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Северная Корея якобы планируют «заговор» против США.
