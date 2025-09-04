Вэнс: у властей США нет неотложных планов вводить нацгвардию в Чикаго

Он отметил, что решение по подобным вопросам остаётся за президентом Дональдом Трампом, на котором лежит обязанность обеспечивать безопасность граждан страны — как в Чикаго, так и в Вашингтоне. При этом в администрации подчеркнули заинтересованность в совместной работе с губернатором Иллинойса по выработке решений в сфере безопасности.