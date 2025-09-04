Вэнс: у властей США нет неотложных планов вводить нацгвардию в Чикаго

Федеральные власти США не рассматривают в экстренном порядке ввод национальной гвардии в Чикаго для противодействия преступности и нелегальной миграции.
Об этом журналистам сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс.
Он отметил, что решение по подобным вопросам остаётся за президентом Дональдом Трампом, на котором лежит обязанность обеспечивать безопасность граждан страны — как в Чикаго, так и в Вашингтоне. При этом в администрации подчеркнули заинтересованность в совместной работе с губернатором Иллинойса по выработке решений в сфере безопасности.
Как ранее сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе начнет в Чикаго операцию по борьбе с мигрантами и направит в город нацгвардию, бронетехнику, а также агентов американской службы иммиграционного и таможенного надзора (ICE).