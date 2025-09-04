Ричмонд
ЦТАК: Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества РФ и КНДР

Ким Чен Ын также положительно оценил развитие отношений между КНДР и России.

Источник: Аргументы и факты

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил укрепление сотрудничества с Россией после подписания договора о стратегическом партнёрстве.

Он выразил удовлетворение динамикой развития отношений между двумя странами и отметил значимость новой стадии взаимодействия.

По информации агентства, Владимир Путин в свою очередь охарактеризовал связи с КНДР как союзнические, основанные на особом доверии и дружбе. В ходе встречи стороны подробно обсудили планы совместной работы, подтвердили готовность развивать двусторонние отношения и обменялись позициями по ключевым международным и региональным вопросам.

Переговоры прошли в дружественной и товарищеской атмосфере.

Ранее CNN отметило, что совместное появление Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына на красной дорожке в Пекине стало символом их демонстративного единства в противостоянии Западу.

