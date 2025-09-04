ЦТАК: Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества РФ и КНДР

По информации агентства, Владимир Путин в свою очередь охарактеризовал связи с КНДР как союзнические, основанные на особом доверии и дружбе. В ходе встречи стороны подробно обсудили планы совместной работы, подтвердили готовность развивать двусторонние отношения и обменялись позициями по ключевым международным и региональным вопросам.