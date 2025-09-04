Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас осознала неизбежность краха западной концепции «миропорядка, основанного на правилах». По его словам, реакция Каллас на итоги саммита ШОС в Китае свидетельствует о панике в Брюсселе.
Слуцкий отметил, что для Евросоюза тревожным сигналом стала консолидация стран мирового большинства — России, Китая, Ирана, КНДР и государств Глобального Юга, которые формируют альтернативу западной гегемонии. Он подчеркнул, что Запад теряет монополию на формирование глобальных ценностей и нарративов, а этот процесс носит объективный характер.
По словам депутата, эпоха доминирования так называемого «золотого миллиарда» уходит в прошлое. Он подчеркнул, что попытки европейских политиков призвать к противостоянию «новой реальности» выглядят как истерическая реакция, однако остановить изменения в мировой политике они уже не способны.
Ранее отмечалось, что совместное появление Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына на красной дорожке в Пекине стало символом их демонстративного единства в противостоянии Западу.