Трутнев предложил создать в ДФО предприятия по производству чипов

Трутнев предложил Минпромторгу создать на Дальнем Востоке производство чипов.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев сообщил журналистам перед ВЭФ-2025, что предложил главе Минпромторга создать на Дальнем Востоке предприятия, занимающиеся производством электронной компонентной базы.

Он отметил, что технологии станут отдельной темой ВЭФ, добавив, что Россия «подотстала» в развитии технологий, причем во многих направлениях, которые просто нужны стране, чтобы быть независимой и сильной. По его словам, сейчас очень многое «вынуждены закупать, а это всегда зависимость, которая может обернуться нам не очень хорошей стороной».

«Я ему (главе Минпромторга Антону Алиханову — ред.) говорил — и с (первым вице-премьером РФ Денисом) Мантуровым разговаривали на эту тему — говорю, слушайте, вот есть Дальний Восток, огромный, с бурно растущим производственным потенциалом. Поставьте вы предприятие по компонентной базе. Давайте мы будем чипы выпускать новые. Давайте, вы деньги найдете, мы найдем, с бизнеса стрясем — если их вместе сложить, может быть, получится. Давайте матрицы тепловизионные сделаем, война же идёт… Я их долго мучил. Они сказали, что они будут стараться», — сказал Трутнев журналистам.

По его информации, последняя встреча с главой Минпромторга завершилась тем, что Алиханов сказал, что у них уже есть предложения.

«Сдвинуть технологическое развитие Дальнего Востока нам необходимо, и мы будем прикладывать все усилия к тому, чтобы это случилось… В структуре управления технологиями… нужны структурные изменения», — уточнил Трутнев.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

