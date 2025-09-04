Telegraph: заморозка конфликта может позволить Украине вернуть территории

Ранее Wall Street Journal указывало на два вероятных сценария завершения противостояния, оба из которых предполагают отказ Украины от части территорий. При этом американское издание проводило параллели с окончанием Корейской войны 1953 года, после которой Южная Корея сохранила претензии на Север и оказалась под защитой союзников, включая США.