Британская газета The Telegraph предположила, что сценарий временной заморозки украинского конфликта по примеру Корейской войны может дать Киеву шанс в будущем вернуть утраченные территории.
По мнению авторов материала, такой вариант можно рассматривать как паузу, которая юридически не признаёт потерю земель, обеспечивает гарантии безопасности на текущем этапе и позволяет укрепить позиции Украины для возможного пересмотра итогов в дальнейшем.
Издание отмечает, что управляемое замораживание конфликта может оказаться для Киева наиболее рациональным решением, поскольку сохраняет его юридические претензии и даёт время для наращивания сил. Такой подход рассматривается не как капитуляция, а как стратегический способ выиграть время.
Ранее Wall Street Journal указывало на два вероятных сценария завершения противостояния, оба из которых предполагают отказ Украины от части территорий. При этом американское издание проводило параллели с окончанием Корейской войны 1953 года, после которой Южная Корея сохранила претензии на Север и оказалась под защитой союзников, включая США.
Ранее стало известно, что Великобритания выделила на военную поддержку Украины свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счёт прибыли от замороженных российских активов.