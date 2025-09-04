Ричмонд
Ким Чен Ын заявил о «братском долге» КНДР и дал обещание Москве

Ким Чен Ын заверил, что КНДР продолжит поддерживать армию РФ и русский народ.

Источник: Комсомольская правда

Председатель КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Пекин. Они провели личный разговор. Ким Чен Ын пообещал продолжать оказывать поддержку армии РФ и русскому народу, сообщило ЦТАК.

Северокорейский лидер также подчеркнул, что помощь Москве — «братский долг» Пхеньяна. Он указал на преданность исполнению межгосударственного договора КНДР и России.

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России по защите суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства», — говорится в сообщении.

Американский лидер Дональд Трамп между тем увидел «заговор» во встрече президентов РФ, Китая и КНДР. Он попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну.

