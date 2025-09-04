Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке

МОСКВА, 4 сентября — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг начнет свою рабочую программу во Владивостоке. Он проведет совещание на тему развития топливно-энергетического сектора в Дальневосточном федеральном округе и встретится с премьер-министрами Лаоса и Монголии, а также с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
Глава государства возвратился в Россию после четырехдневной поездки в Китай. В среду самолет Путина прибыл во Владивосток, где сейчас проходит X Восточный экономический форум.
Развитие Дальнего Востока.
В рамках своего визита в Приморский край Путин встретится с губернатором региона Олегом Кожемяко и проведет переговоры с вице-премьером Юрием Трутневым.
В четверг также состоится совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса в ДФО. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на повестке дня будут вопросы, касающиеся электрогенерации.
Путин ранее отмечал, что развитие Дальнего Востока является стратегическим приоритетом для России на весь XXI век и этот регион демонстрирует значительный экономический рост.
Международная повестка.
После насыщенного визита в КНР Путин продолжит во Владивостоке серию международных встреч.
Президент встретится с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном для обсуждения углубления российско-китайских отношений. Во время переговоров с Си Цзиньпином на этой неделе Путин подчеркивал стратегический характер связей между странами, который находится на небывало высоком уровне.
Отдельно президент России обсудит развитие отношений между Россией и Лаосом с премьер-министром этой страны Сонсаем Сипхандоном. В конце июля Москву с официальным визитом посетил президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Тогда Путин отмечал взаимный рост торгово-экономических связей и сотрудничества на международной арене.
Путин также сосредоточит внимание на отношениях между Россией и Монголией. После недавней встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Китае он проведет переговоры с премьер-министром этой страны Гомбожавыном Занданшатаром. Путин ранее отмечал развитие политического диалога и сотрудничества между Москвой и Улан-Батором в сфере обороны и безопасности, а также важность Монголии как торгового партнера России.
Представители всех трех стран 5 сентября станут почетными гостями пленарной сессии Восточного экономического форума. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, они займут места в президиуме пленарного заседания ВЭФ вместе с Путиным, выступят с речами и ответят на вопросы аудитории.