Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке

Путин также сосредоточит внимание на отношениях между Россией и Монголией. После недавней встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Китае он проведет переговоры с премьер-министром этой страны Гомбожавыном Занданшатаром. Путин ранее отмечал развитие политического диалога и сотрудничества между Москвой и Улан-Батором в сфере обороны и безопасности, а также важность Монголии как торгового партнера России.