В Британии назвали возможную заморозку огня на Украине «выигрышем времени» для Киева

The Telegraph сочла заморозку конфликта способом помочь Киеву отбить территории.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим, добившись приостановки боевых действий на Украине, сможет пополнить запасы вооружения. Это поспособствует возможному захвату утраченных территорий в будущем, пишет британская газета The Telegraph.

В статье утверждается, что заморозка конфликта — не более, чем «стратегический выигрыш времени» для Киева.

«Назовите это “корейским “замораживанием с “немецким” финалом — паузой, которая де-юре отвергает признание потерянных территорий, обеспечивает надежные гарантии безопасности уже сейчас и укрепляет способность Украины в конечном итоге пересмотреть итоги”, — указывается в материале.

По мнению главы киевского режима Владимира Зеленского, «горячая фаза» кризиса может завершиться по корейскому сценарию. Он считает, что реального мирного договора с Россией «может и не быть».