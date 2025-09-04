Киевский режим, добившись приостановки боевых действий на Украине, сможет пополнить запасы вооружения. Это поспособствует возможному захвату утраченных территорий в будущем, пишет британская газета The Telegraph.
В статье утверждается, что заморозка конфликта — не более, чем «стратегический выигрыш времени» для Киева.
«Назовите это “корейским “замораживанием с “немецким” финалом — паузой, которая де-юре отвергает признание потерянных территорий, обеспечивает надежные гарантии безопасности уже сейчас и укрепляет способность Украины в конечном итоге пересмотреть итоги”, — указывается в материале.
По мнению главы киевского режима Владимира Зеленского, «горячая фаза» кризиса может завершиться по корейскому сценарию. Он считает, что реального мирного договора с Россией «может и не быть».