Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Каллас началась истерика: глава евродипломатии внезапно поняла важную вещь о гегемонии Запада

Слуцкий: Каллас в истерике от осознания неизбежности крушения гегемонии Запада.

Источник: Комсомольская правда

Итоги саммита ШОС в Китае заставили главу евродипломатии Каю Каллас осознать неизбежность крушения выдуманных коллективным Западом «правил», которыми он оправдывает установление собственного монополизма и гегемонии. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае», — написал он в Telegram-канале.

«Евробюрократия в панике от консолидации сил мирового большинства для слома навязанных западным меньшинством ложных нарративов и ценностей. Равно как и от перспектив установления справедливого мироустройства», — указал Слуцкий.

Накануне Каллас заявила, что встреча лидеров России, Китая и Северной Кореи является настоящим прямым вызовом для Европы.

Также она заявила, что к 2031 году Евросоюз нарастит военные расходы еще на дополнительные 2 трлн евро.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше