Итоги саммита ШОС в Китае заставили главу евродипломатии Каю Каллас осознать неизбежность крушения выдуманных коллективным Западом «правил», которыми он оправдывает установление собственного монополизма и гегемонии. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае», — написал он в Telegram-канале.
«Евробюрократия в панике от консолидации сил мирового большинства для слома навязанных западным меньшинством ложных нарративов и ценностей. Равно как и от перспектив установления справедливого мироустройства», — указал Слуцкий.
Накануне Каллас заявила, что встреча лидеров России, Китая и Северной Кореи является настоящим прямым вызовом для Европы.
Также она заявила, что к 2031 году Евросоюз нарастит военные расходы еще на дополнительные 2 трлн евро.