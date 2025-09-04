Путин прибыл на ВЭФ во Владивосток после визита в Китай

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 сентября, начнет рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, где примет участие в юбилейном, десятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства прибыл во Владивосток после четырехдневного официального визита в Китай.
Центральным событием ВЭФ, которое состоится в пятницу, 5 сентября, станет пленарное заседание форума. В юбилейном мероприятии принимают участие представители более 70 стран мира, а деловая программа включает более 100 мероприятий. На пленарном заседании Путин выступит и ответит на вопросы.
Вместе с ним в президиуме будут премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Все почетные гости также подготовят выступления и ответят на вопросы модератора.
В четверг у президента запланированы отдельные беседы с почетными гостями.
Кроме того, Владимир Путин уделит внимание вопросам развития Дальнего Востока. Он посетит филиал Национального центра «Россия», даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры ДФО. Также в планах главы государства совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса региона, и рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает Интерфакс.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 сентября, принимают участие представители 70 государств. Чиновник добавил, что 4 сентября Владимир Путин проведет ряд встреч с иностранными гостями, а 5 сентября выступит на пленарном заседании форума.