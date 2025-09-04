Путин прибыл на ВЭФ во Владивосток после визита в Китай

Центральным событием ВЭФ, которое состоится в пятницу, 5 сентября, станет пленарное заседание форума. В юбилейном мероприятии принимают участие представители более 70 стран мира, а деловая программа включает более 100 мероприятий. На пленарном заседании Путин выступит и ответит на вопросы.