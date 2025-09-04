Axios: Тейлор Грин пригрозила раскрыть имена сообщников Эпштейна

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила о готовности обнародовать имена людей, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, если получит список от пострадавших женщин.
Об этом сообщает портал Axios.
По данным издания, Грин планирует воспользоваться правом на конституционный иммунитет, позволяющим членам Конгресса не нести юридической ответственности за заявления, сделанные во время выступлений в палате представителей или сенате. Таким образом, она намерена назвать фигурантов, которых обвиняют в причастности к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в окружении Эпштейна.
Ранее правоохранители показали видео со следственных действий в доме покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле несовершеннолетними в сексуальных целях, силовики засняли коллекцию снимков голых женщин и встреч Эпштейна с известными людьми.