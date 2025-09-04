Axios: Тейлор Грин пригрозила раскрыть имена сообщников Эпштейна

По данным издания, Грин планирует воспользоваться правом на конституционный иммунитет, позволяющим членам Конгресса не нести юридической ответственности за заявления, сделанные во время выступлений в палате представителей или сенате. Таким образом, она намерена назвать фигурантов, которых обвиняют в причастности к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в окружении Эпштейна.