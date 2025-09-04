Путин пошутил над Песковым на пресс-конференции: назвал его одним словом

Глава государства также ответил на вопросы по украинскому урегулированию. Он подтвердил готовность встретиться с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, если эти переговоры будут тщательно подготовлены. Владимир Путин пригласил нелегитимного украинского лидера в Москву. Он подчеркнул, что не исключает возможности диалога, но считает важным, чтобы встреча имела позитивный смысл. Российский лидер вместе с тем напомнил, что Конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента после истечения пятилетнего срока. Он пояснил, что в условиях военного положения выборы не провести невозможно.