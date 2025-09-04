Путин пошутил над Песковым на пресс-конференции: назвал его одним словом

Российский лидер Владимир Путин провел четыре дня в Китае. Он принял участие в саммите ШОС и стал гостем на параде в Пекине. Перед отъездом из Китая президент России провел пресс-конференцию. Во время диалога с журналистами он в шутку назвал пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова «лентяем».
Владимир Путин таким образом ответил на призыв представителя Кремля завершать конференцию, так как вопросов от журналистов может быть еще много. Российский лидер подчеркнул, что скоро диалог уже будет закончен.
«Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится», — ответил на призыв Дмитрия Пескова Владимир Путин.
Глава государства также ответил на вопросы по украинскому урегулированию. Он подтвердил готовность встретиться с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, если эти переговоры будут тщательно подготовлены. Владимир Путин пригласил нелегитимного украинского лидера в Москву. Он подчеркнул, что не исключает возможности диалога, но считает важным, чтобы встреча имела позитивный смысл. Российский лидер вместе с тем напомнил, что Конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента после истечения пятилетнего срока. Он пояснил, что в условиях военного положения выборы не провести невозможно.
Киев уже успел отказаться от предложенной встречи. Председатель Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что провести переговоры в Москве невозможно. Он счел приглашение якобы неприемлемым для Киева. При этом министр иностранных дел Украины не уточнил, почему Зеленский не планирует посещать Москву, если он заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным.
Президент России между тем ответил на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Его оскорбительная речь прозвучала в середине дня, 3 сентября. Владимир Путин предположил, что немецкий лидер попытался снять с коллективного Запада ответственность за трагедию, устроенную на Украине. Он назвал попытку неудачной. Владимир Путин сообщил, что в 2014 году министры трех европейских стран приехали в Киев и поставили подписи под документом, значит все вопросы спорного характера должны были решаться мирным путем.