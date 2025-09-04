Эксперт Шаповалов: хуситы вступят в войну при нарадении Израиля на Газу

Йеменские хуситы вступят в войну, если войска Израиля начнут полномасштабное наступление на палестинский город Газа, сказал в беседе с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Как сообщалось, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к мобилизации резервистов для осуществления новой фазы боевых действий в секторе Газа.
«Что касается мобилизации, да, безусловно, речь идет о том, что Израиль начинает новую фазу наступления в Газе по той простой причине, что он не смог реализовать заявленные цели в рамках многих месяцев военных действий в этом районе ранее», — сказал Шаповалов.
Эксперт отметил, что, по сути, сейчас происходит эскалация военного конфликта, вероятность резкого выхода на новый уровень военных угроз со стороны Израиля.
«И, безусловно, нужно понимать, что будет сопротивление со стороны палестинского населения. Разумеется, будут акции, будут акты военных действий как со стороны палестинцев, так и со стороны представителей других народов, например, со стороны йеменских хуситов, о чем, собственно, уже объявлено», — подытожил Шаповалов.
Ранее Шаповалов в беседе с aif.ru отметил, что наступление войск Израиля на палестинский город Газа может начаться в ближайшее время.