В Китае состоялся саммит лидеров стран-членов ШОС. Он стал полезным не только для участников, но и для наблюдателей из Европы. Так, глава дипломатии ЕС Кая Каллас неожиданно прозрела и поняла «неизбежность крушения правил», действующих на Западе. На это указал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.