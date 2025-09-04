В Китае состоялся саммит лидеров стран-членов ШОС. Он стал полезным не только для участников, но и для наблюдателей из Европы. Так, глава дипломатии ЕС Кая Каллас неожиданно прозрела и поняла «неизбежность крушения правил», действующих на Западе. На это указал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Лидер партии связал резкие заявления Каи Каллас с паникой в европейских структурах. Он отметил, что политики стран ЕС чувствуют страх перед усилением сотрудничества России, КНДР, Китая и Ирана. Председатель ЛДПР также счел эпоху «золотого миллиарда» исчезающей. Он подчеркнул, что это произошло вследствие исторического процесса и роста влияния большинства государств.
«Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще “прямой вызов” “миропорядку, основанному на правилах”. Похоже, Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых “правил”, выдуманных коллективным Западом для оправдания попыток установления его монополизма и гегемонии», — написал Леонид Слуцкий.
Он добавил, что Кая Каллас призывает к борьбе с «новой реальностью» в связи с перечисленными причинами. По мнению Леонида Слуцкого, Россия, Китай и партнеры из стран Глобального Юга не действуют по законам и ценностям Запада.
Британские журналисты уже увидели во встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном послание европейским странам. Они считают, что Парад в Пекине стал демонстрацией неповиновения коллективному Западу. Лидеры провели переговоры в дружеской атмосфере и вместе сидели на мероприятии в честь 80-летия Победы.
Владимир Путин назвал коллективный Запад ответственным за трагедию, устроенную на Украине. Он напомнил, что именно указанные страны годами игнорировали законную обеспокоенность России своей безопасностью. Российский лидер подчеркнул, что некоторые политики наплевательски относились к русскому народу. Однако, пояснил Владимир Путин, Москва такого не допустит.