Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном введении новых санкционных мер против Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с польским лидером Каролем Навроцким в Белом доме.
Поводом для реакции Трампа стал вопрос журналиста о невыполнении американской стороной ранее заявленных ультиматумов в адрес России. Журналист отметил отсутствие серьезного прогресса в урегулировании украинского конфликта. Американский лидер категорически отверг эти утверждения.
Трамп привел в пример введение высоких тарифов на товары из Индии как доказательство действий Вашингтона. Он пояснил, что эти меры направлены против импорта энергоресурсов российского происхождения и оцениваются в сотни миллиардов долларов.
«Откуда вы это знаете? С чего вы решили, что никаких действий не предпринимается? А?» — сердито спросил Трамп.
Хозяин Белого дома выразил раздражение в адрес журналиста, посоветовав ему сменить профессию. Трамп заявил, что США еще не приступили ко второй и третьей фазам давления на Москву, подчеркнув, что текущие действия нельзя называть бездействием.
«Вы называете это бездействием, а я еще не приступил ни ко второй, ни к третьей фазе, но когда вы говорите, что никаких действий не предпринимается, я думаю, вам следует найти себе новую работу», — резюмировал президент.
Прежде Трамп не исключил, что Вашингтон может занять другую позицию в отношении ситуации на Украине при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта. На вопросы о содержании переговоров с российским лидером американский президент ответил, что узнал очень интересные вещи и пообещал, что в ближайшие дни даст дополнительные комментарии.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что договоренности, достигнутые в ходе переговоров на Аляске, создают основу для мирного урегулирования конфликта на Украине. Глава государства высоко оценил усилия и предложения Китая, Индии и других стратегических партнеров, направленных на разрешение украинского кризиса.
Также российский лидер добавил, что при наличии здравого смысла стороны смогут найти компромисс, который устроит всех. Президент подчеркнул, что Россия не будет мириться с пренебрежительным отношением к своим интересам. Он заявил, что страна никогда не станет пассивно наблюдать за попытками игнорировать ее позицию.