Ведущий Fox News Уоттерс допустил подрыв газопровода «Сила Сибири 2»

Будущий газопровод «Сила Сибири 2» может постигнуть судьба «Северных потоков», заявил американский телеведущий Джесси Уоттерс.
«Россия и Китай сближаются. Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как “Северный поток”, — сказал Уоттерс в эфире телеканала Fox News в четверг 4 сентября.
Накануне председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о подписании договоренностей с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».
При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что договоренности с КНР по газопроводу «Сила Сибири-2» являются взаимовыгодными.
Напомним, беспрецедентные повреждения трех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были зафиксированы 26 сентября 2022 года.
Недавно правоохранительные органы Германии завершили расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Они идентифицировали всех членов диверсионной группы. Все подозреваемые являются гражданами Украины.